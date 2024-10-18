الداخلية تضبط 3 شركات عمالة غير مرخصة للنصب على المواطنين بالقليوبية

كتب- علاء عمران:

ضبطت وزارة الداخلية ثلاث شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج في محافظة القليوبية، تخصصت في النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

رصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق أنشطة تلك الشركات، التي استهدفت المواطنين الراغبين في السفر، مستخدمة مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لعملياتها.

بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تم القبض على عدد من المتورطين في هذه الأنشطة. حيث تم ضبط مدير شركة في دائرة قسم شرطة أول بنها، وعُثر داخل الشركة على عقود عمل، تأشيرات سفر، صور لجوازات سفر، وأختام.

كما تم القبض على موظفتين بشركة أخرى بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثان بنها، حيث تم العثور على جوازات سفر، تأشيرات عمل، صور عقود، طلبات توظيف، ومبالغ مالية.

وفي عملية ثالثة، تم ضبط مالك ومدير شركة أخرى في دائرة قسم شرطة أول بنها، وعثر بحوزتهم على جوازات سفر، عقود عمل، وطلبات لراغبي العمل بالخارج، بالإضافة إلى لاب توب يحوي أدلة تؤكد النشاط الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.