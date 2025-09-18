نتائج مباريات أمس من الدور ربع النهائي لبطولة المفتوحة للإسكواش

يغيب نجم خط الوسط إمام عاشور عن فريقه الأهلي المصري لمدة لم تحدد حتى الآن، بسبب إصابة غير رياضية هذه المرة، بعد أن تعافى مؤخراً من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة.

وشُخص عاشور بالإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي (أ)، بعد إدخاله إلى المستشفى، فما هو هذا الالتهاب؟

يصيب التهاب الكبد (أ) خلايا الكبد عن طريق فيروس، ويمكن أن يؤثر هذا الالتهاب على كفاءة عمل الكبد.

وتبلغ فترة حضانة التهاب الكبد (أ) بين 14 و28 يوماً.

وترتبط أسباب الإصابة بالمرض ارتباطاً وثيقاً بتلوث المياه أو الطعام وتدني مستوى النظافة الشخصية وممارسات جنسية، والمخالطة اللصيقة بشخص أو شيء حامل للمرض.

ويمكن منع انتشار الفيروس من خلال الحفاظ على مستوى جيد من النظافة، بما في ذلك عن طريق غسل اليدين بشكل متكرر، وكذلك تلقي اللقاح الواقي منه.

كيف تحمي نفسك من التهاب الكبد؟

الطرق التي قد ينتقل عبرها فيروس التهاب الكبد (أ)

تناول طعام تعامل مع شخص مصاب بالفيروس ولم يغسل يديه جيداً بعد استخدام المرحاض

شرب الماء الملوث

تناول الطعام المغسول بالماء الملوث

تناول الأسماك القشرية غير المطهوة التي كانت تعيش في مياه ملوثة بالصرف الصحي

المخالطة اللصيقة لشخص حامل للفيروس، حتى ولو لم تكن هناك أعراض ظاهرة على هذا الشخص

الاتصال الجنسي بشخص حامل للفيروس

اكتشاف السبب الخفي لانتشار التهاب الكبد عند الأطفال

ما هي الأعراض؟

تشمل أعراض التهاب الكبد (أ) الحمى والتوعك وفقدان الشهية والإسهال والغثيان، وألم المفاصل.

وكذلك وجود إزعاج في البطن، والبول الداكن اللون، واليرقان (اصفرار الجلد والعينين)، والبراز الشاحب أو الرمادي اللون.

كيفية التشخيص

تستخدم اختبارات الدم للبحث عن علامات فيروس التهاب الكبد الوبائي (أ) في جسم المريض.

تؤخذ عينة من الدم، وتكون في العادة من وريد في الذراع، ثم تُرسل إلى مختبر لفحصها والتأكد من وجود الأجسام المضادة للفيروس.

طريقة العلاج

يتعافى معظم المصابين بالتهاب الكبد (أ) تماماً، ويكتسبون مناعة ضده طوال العمر.

لكن نسبة قليلة جداً من المصابين بعدوى فيروس التهاب الكبد (أ) قد تلقى حتفها بسبب التهاب الكبد الخاطف.

ولا يوجد علاج محدد لالتهاب الكبد (أ)، وقد يكون التعافي من أعراضه بطيئاً ويمكن أن يستغرق عدة أسابيع أو أشهر.

ويُشفى من تلقاء نفسه دون تدخل طبي طويل الأمد.

ولا يعد دخول المستشفى ضرورياً في ظل غياب الإصابة بفشل الكبد الحاد.

ويركز العلاج على راحة المريض وتمتعه بتغذية مناسبة، والتعويض عن السوائل المفقودة بسبب القيء والإسهال.

وتنظم منظمة الصحة العالمية حملة سنوية بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد في 28 يوليو/تموز.

ماذا تفعل منظمة الصحة العالمية؟

ويهدف اليوم العالمي لنشر الوعي بالتهاب الكبد الفيروسي وتعزيز فهمه.

وهناك أنواع أخرى من التهاب الكبد، مثل التهابات (ب) و(ج)، و(د) و(ه)، والتهاب الكبد المناعي الذاتي، والتهاب الكبد الكحولي.

ولا يشبه التهاب الكبد (أ) أنواع التهاب الكبد الفيروسية الأخرى، فهو لا يتحول إلى حالة عدوى مستمرة (مزمنة).

وتعد الإصابة بعدوى التهاب (أ) شائعة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تسوء فيها ممارسات النظافة العامة، وتنخفض معدلات الإصابة بالعدوى في البلدان المرتفعة الدخل التي تتمتع بظروف جيدة للنظافة العامة.

وكشفت منظمة الصحة العالمية في تقرير أصدرته في 2024، أن فيروسات التهاب الكبد الوبائي تحصد حياة قرابة 3500 شخص يومياً، منهم 83 في المئة بسبب التهاب الكبد (بي) و17 في المئة بسبب التهاب الكبد (سي).