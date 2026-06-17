انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-6-2026، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر اليورو اليوم؟

انخفض سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، متأثرًا بتراجع الدولار وزيادة تدفقات المستثمرين الأجانب إلى أذون وسندات الخزانة.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 57.97 جنيه للشراء، بتراجع 22 قرشًا، و58.14 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا.

بنك مصر: 58.02 جنيه للشراء، بتراجع 14 قرشًا، و58.19 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا.

بنك القاهرة: 57.96 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و58.13 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 57.84 جنيه للشراء، بتراجع 35 قرشًا، و58.02 جنيه للبيع، بتراجع 39 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 58.01 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و58.17 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا.