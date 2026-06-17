إعلان

سعر اليورو ينخفض مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : ميريت نادي

11:54 ص 17/06/2026

سعر اليورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-6-2026، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر اليورو اليوم؟

انخفض سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، متأثرًا بتراجع الدولار وزيادة تدفقات المستثمرين الأجانب إلى أذون وسندات الخزانة.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 57.97 جنيه للشراء، بتراجع 22 قرشًا، و58.14 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا.

بنك مصر: 58.02 جنيه للشراء، بتراجع 14 قرشًا، و58.19 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا.

بنك القاهرة: 57.96 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و58.13 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 57.84 جنيه للشراء، بتراجع 35 قرشًا، و58.02 جنيه للبيع، بتراجع 39 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 58.01 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و58.17 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر اليورو بنك مصر البنك الأهلي المصري

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

حملة استدعاء لسيارات جيلي إمجراند موديل 2025 و2026 في مصر.. التفاصيل
أخبار السيارات

حملة استدعاء لسيارات جيلي إمجراند موديل 2025 و2026 في مصر.. التفاصيل
الأعلى في التاريخ.. مصدر: توقعات بوصول أحمال الكهرباء إلى 42 ألف ميجاوات
أخبار مصر

الأعلى في التاريخ.. مصدر: توقعات بوصول أحمال الكهرباء إلى 42 ألف ميجاوات
لماذا استثنى فيفا السعودية والعراق من بروتوكول الأعلام في كأس العالم 2026؟
كأس العالم 2026

لماذا استثنى فيفا السعودية والعراق من بروتوكول الأعلام في كأس العالم 2026؟
إغلاق مضيق هرمز.. كيف أجبر أمريكا على اتباع أسلوب إيراني لتهريب النفط؟
شئون عربية و دولية

إغلاق مضيق هرمز.. كيف أجبر أمريكا على اتباع أسلوب إيراني لتهريب النفط؟
أول اجتماع بعد وقف الحرب.. الأسواق تترقب قرار المركزي الأمريكي لحسم سعر
أخبار البنوك

أول اجتماع بعد وقف الحرب.. الأسواق تترقب قرار المركزي الأمريكي لحسم سعر

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

الأرجنتين

الأرجنتين

3 0

04:00

الجزائر

الجزائر

كأس العالم

النمسا

النمسا

3 1

07:00

الأردن

الأردن

كأس العالم

إنجلترا

إنجلترا

- -

23:00

كرواتيا

كرواتيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يهبط دون 50 جنيها لأول مرة منذ 3 أشهر ونصف
"3 سيارات وصفعة على الوجه".. ماذا قال محامي المجني عليه في قضية صبري نخنوخ؟ | انفراد
وفاة الفنان محمد مرزبان متأثرًا بإصابته في حادث على طريق الإسماعيلية