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وزير التخطيط يبحث خطط إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتوظيف الأصول

كتب : منال المصري

10:56 ص 17/06/2026

الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

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بحث الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي؛ تطورات الجهود الوطنية المبذولة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ومؤسساته التابعة.

تفاصيل مباحثات اجتماع مجلس بنك الاستثمار القومي

وبحسب بيان الوزارة اليوم، فإن المباحثات تضمنت خلال ترأسه مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي ملف التشابكات المالية بين البنك و الجهات الحكومية، والآليات التي تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذها لتعزيز دور بنك الاستثمار القومي كأحد الأذرع الاستثمارية والتنموية الرئيسية للدولة.

كما بحث اجتماع مجلس الإدارة قرارات الاجتماع السابق ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات والتصديق على محضر الاجتماع.

وجاء اجتماع مجلس إدارة البنك بحضور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومحمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وبحضور أعضاء مجلس إدارة البنك وأشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي.

كما شارك أعضاء مجلس إدارة البنك أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق ورئيس شركة أيادي للاستثمار والتنمية، وشريف سامي، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي عبر الفيديو كونفرانس.

قال محمد فريد إن إتمام التسويات للتشابكات من شأنه ان يعزز جهود رفع كفاءة الادارة الاقتصادية.

وأضاف أن ذلك يمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن وضوح المراكز المالية للجهات المختلفة ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويدعم جهود جذب المزيد من الاستثمارات.

هيكلة بنك الاستثمار القومي

أشار أحمد رستم، إلى أن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعظيم الاستفادة من أدواته المختلفة لدعم جهود التنمية.

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أحمد رستم وزير التخطيط بنك الاستثمار القومي

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