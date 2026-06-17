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انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

12:05 م 17/06/2026

سعر الريال السعودي

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انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-6-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الريال السعودي اليوم؟

انخفض سعر الريال السعودي اليوم بعد هبوط سعر الدولار بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 13.27 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و13.33 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

بنك مصر: 13.28 جنيه للشراء، و13.35 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.27 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و13.34 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

بنك الإسكندرية: 13.24 جنيه للشراء، و13.33 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.3 جنيه للشراء، و13.34 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

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سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر

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