انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-6-2026، مقارنة بمستواها أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

لماذا انخفضت أسعار العملات العربية اليوم؟

تراجعت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم، بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار، مدفوعًا بزيادة تدفقات المستثمرين الأجانب إلى سوق أدوات الدين الحكومية، خاصة أذون الخزانة المحلية.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.27 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و13.33 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.58 جنيه للشراء، بتراجع 9 قروش، و13.63 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

سعر الدينار البحريني: 130.42 جنيه للشراء، بتراجع 84 قرشًا، و132.76 جنيه للبيع، بتراجع 87 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.68 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و13.73 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

سعر الدينار الأردني: 69.65 جنيه للشراء، و70.70 جنيه للبيع، بتراجع 45 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 158.1 جنيه للشراء، بتراجع 99 قرشًا، و163.11 جنيه للبيع، بتراجع 1.04 جنيه.