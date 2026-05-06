إعلان

سعر الدولار ينخفض بشكل مفاجئ خلال تعاملات اليوم.. لماذا؟

كتب : أحمد الخطيب

11:59 ص 06/05/2026 تعديل في 12:23 م

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 44 و47 قرشًا، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 6-5-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار الدولار في 5 بنوك في منتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

53.23 جنيه للشراء، و53.33 جنيه للبيع، بتراجع 44 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

53.23 جنيه للشراء، و53.33 جنيه للبيع، بتراجع 44 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

53.2 جنيه للشراء، و53.3 جنيه للبيع، بتراجع 47 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

53.2 جنيه للشراء، و53.3 جنيه للبيع، بتراجع 47 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

53.23 جنيه للشراء، و53.33 جنيه للبيع، بتراجع 44 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الدولار مقابل الجنيه البنك الأهلي المصري سعر الدولار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور.. ميرفت أمين بالحجاب في جنازة هاني شاكر
زووم

بالصور.. ميرفت أمين بالحجاب في جنازة هاني شاكر
بيراميدز يفتح النار على التحكيم: "من يعوض النادي عن حرمانه من التتويج بالدوري؟"
رياضة محلية

بيراميدز يفتح النار على التحكيم: "من يعوض النادي عن حرمانه من التتويج بالدوري؟"
عبدالرحمن أبو زهرة يتصدر تريند جوجل.. ونجله يوضح تطورات حالته الصحية
زووم

عبدالرحمن أبو زهرة يتصدر تريند جوجل.. ونجله يوضح تطورات حالته الصحية
"سكن لكل المصريين".. تحذير من "الإسكان" لتجنب سحب الوحدات المخصصة
أخبار العقارات

"سكن لكل المصريين".. تحذير من "الإسكان" لتجنب سحب الوحدات المخصصة

لقطة مؤثرة من جنازة الفنان هاني شاكر.. "شخص يقبّل صورته"
زووم

لقطة مؤثرة من جنازة الفنان هاني شاكر.. "شخص يقبّل صورته"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الصحة يقر إجراء أول ولادة طبيعية مجانًا بالمستشفيات الحكومية
زيادة بين 9% و15%.. تنظيم الاتصالات يعطي الضوء الأخضر لشركات المحمول لتحريك الأسعار
تنظيم الاتصالات يتيح باقات جديدة للإنترنت الثابت والتليفون المحمول لتحقيق الشمول الرقمي