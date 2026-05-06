سعر الدولار ينخفض بشكل مفاجئ خلال تعاملات اليوم.. لماذا؟
كتب : أحمد الخطيب
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 44 و47 قرشًا، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 6-5-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟
انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.
أسعار الدولار في 5 بنوك في منتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
53.23 جنيه للشراء، و53.33 جنيه للبيع، بتراجع 44 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر:
53.23 جنيه للشراء، و53.33 جنيه للبيع، بتراجع 44 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
53.2 جنيه للشراء، و53.3 جنيه للبيع، بتراجع 47 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
53.2 جنيه للشراء، و53.3 جنيه للبيع، بتراجع 47 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
53.23 جنيه للشراء، و53.33 جنيه للبيع، بتراجع 44 قرشًا للشراء والبيع.