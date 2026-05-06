انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 44 و47 قرشًا، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 6-5-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار الدولار في 5 بنوك في منتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

53.23 جنيه للشراء، و53.33 جنيه للبيع، بتراجع 44 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

53.23 جنيه للشراء، و53.33 جنيه للبيع، بتراجع 44 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

53.2 جنيه للشراء، و53.3 جنيه للبيع، بتراجع 47 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

53.2 جنيه للشراء، و53.3 جنيه للبيع، بتراجع 47 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

53.23 جنيه للشراء، و53.33 جنيه للبيع، بتراجع 44 قرشًا للشراء والبيع.