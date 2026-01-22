بنك ناصر يواصل طرح شهادات "كبار السن" بسعر عائد 18.25%

قال أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك قرر الاستمرار في تقديم شهادة "رد الجميل" لكبار السن، ذات أجل ثلاث سنوات رغم خفض المركزي لسعر الفائدة.

وأشار في بيان له اليوم إلى أن سعر العائد على شهادة "رد الجميل" بعائد 18.25% سنويًا و16.75% شهريًا، وذلك بهدف توفير حياة كريمة وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

بنك ناصر الاجتماعي يعد البنك الوحيد في مصر غير خاضع لرقابة البنك المركزي المصري ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي وفق قانون نشأته ويقدم منتجاته المصرفية وفقا للشريعة الإسلامية.

وقرر البنك اليوم طرح شهادة ادخار جديدة تحت اسم "سند الادخارية" لمدة عام بعائد 18% لدورية صرف سنوية و17% لدورية الصرف شهريًا لتتصدر أعلى عائد مقدم في البنوك المصرية.

وأشار أسامة السيد، إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يواصل كذلك تقديم مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية الأخرى، تشمل شهادات بعائد تراكمي يصل إلى 20.5% لمدة ثلاث سنوات تصرف في نهاية المدة وعائد تراكمي 18.5% لمدة عام ونصف، تصرف في نهاية المدة.

هذا بالإضافة إلى شهادة لأجل ثلاث سنوات بعائد 18% سنويًا و17% ربع سنوي و16.5% شهريًا، فضلًا عن استمرار تقديم حساب "يوم بيوم" بعائد يومي تراكمي يبلغ 11.75%.

ويأتي ذلك في إطار التزام بنك ناصر الاجتماعي بتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته المصرفية، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحماية الاجتماعية.