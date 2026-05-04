انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 4-5-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الريال السعودي اليوم؟

انخفض سعر الريال السعودي اليوم مدعوما بتراجع سعر الدولار بعد إبلاغ دونالد ترامب الرئيس الأمريكي "الكونجرس" بانتهاء الحرب على إيران مما عكس حالة من الاطمئنان بالأسواق.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 14.17 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و14.25 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك مصر: 14.17 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و14.25 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك القاهرة: 14.17 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و14.25 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك الإسكندرية: 14.15 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و14.25 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 14.2 جنيه للشراء، و14.25 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.