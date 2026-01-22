بعائد 18% سنويا.. بنك ناصر يطلق شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنوك

قرر بنك ناصر الاجتماعي، طرح شهادة ادخار جديدة تحت اسم "سند الادخارية" لمدة عام بعائد 18% لدورية صرف سنوية و17% لدورية الصرف شهريًا، والتي تعد الأعلى عائد على مستوى البنوك المصرية.

وبحسب بيان البنك، فإن ذلك يأتي انطلاقا من حرص البنك على تقديم أعلى عائد متاح بالسوق المصرفية، ودعم سياساته الرامية إلى تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي وتنشيط ثقافة الادخار بين مختلف فئات المجتمع.

وقالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن قيمة الشهادة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، كما يتيح البنك إمكانية الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقًا للقواعد المنظمة المعتمدة.