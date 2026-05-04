أكد اللواء طيار علي عبد اللهي قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران، أن أمن مضيق هرمز يقع بالكامل تحت سيطرة وإشراف القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرا إلى أن العبور يتطلب تنسيقا مسبقا.

سيطرة كاملة للقوات المسلحة على مضيق هرمز

أوضح عبد اللهي، في رسالة رسمية، اليوم الإثنين، أن أي عملية عبور آمن للملاحة البحرية في المضيق يجب أن تتم بالتنسيق المسبق مع القوات المسلحة الإيرانية تحت أي ظرف من الظروف، مشددا على أن طهران تُدير هذا الممر المائي الحيوي بكل قوة واقتدار، لضمان استقرار حركة التجارة والاقتصاد العالمي التي تعرضت للتهديد بسبب الممارسات الأخيرة، حسبما أفادت وكالة "تسنيم".

تحذير شديد اللهجة للقوات الأجنبية وواشنطن

وجّه القائد العسكري الإيراني، تحذيرا مباشرا للجيش الأمريكي والقوات الأجنبية من محاولة الاقتراب أو الدخول إلى مضيق هرمز، مؤكدا أن أي تحرك من هذا النوع سيواجه بـ"هجوم وقصف" من قِبل القوات المسلحة الإيرانية.

ووصف عبد اللهي، التحركات الأمريكية في المياه الدولية بأنها نوع من "القرصنة البحرية" التي تُعرّض أمن الملاحة للخطر، داعيا واشنطن وحلفاءها لإدراك أن القوات الإيرانية أثبتت عمليا قدرتها على الرد القاسي والمندم على أي تهديد أو عدوان في أي منطقة.

دعوة السفن التجارية للتنسيق الأمني

دعا اللواء عبد اللهي، جميع السفن التجارية وناقلات النفط إلى ضرورة الامتناع عن أي محاولة للمرور عبر المضيق دون تنسيق مسبق مع القوات الإيرانية المتمركزة فيه وذلك لتفادي أي مخاطر قد تهدد أمنها وسلامتها.

وأشار القائد الإيراني إلى أن الجهات الداعمة للسياسات الأمريكية يجب أن تتوخى الحذر لتجنب مواجهة تبعات لا يمكن جبرانها، معتبرا أن الإجراءات العدوانية الأمريكية لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع الراهن وزيادة المخاطر المحيطة بسلامة الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية.

من جهة أخرى، أطلقت القوات الأمريكية، اليوم الإثنين، عملية واسعة لتوجيه السفن التجارية عبر مضيق هرمز، بقرار مباشر من الرئيس دونالد ترامب، في خطوة تهدف إلى تأمين حركة الملاحة الدولية.