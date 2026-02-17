بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حساب أصحاب المعاشات



خفض بنك مصر، ثاني أكبر بنك في القطاع المصرفي، سعر الفائدة 1% على حسابات أصحاب المعاشات الجاري بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.



وبحسب موقع البنك، فإن العائد انخفض إلى 13.75% بدلا من 14.75% ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لفتح الحساب من ألف جنيه.



تراجع العائد على حساب التوفير الجاري لأصحاب المعاشات يرجع إلى ارتباطه بسعر العائد لدى البنك المركزي يرتفع ويهبط حسب قرار المركزي.



خفض البنك المركزي سعر الفائدة 1% يوم الخميس للمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر إلى 19% للإيداع و20% للاقتراض.