إعلان

بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حساب أصحاب المعاشات

كتب : مصراوي

11:25 ص 17/02/2026 تعديل في 12:03 م

بنك مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


خفض بنك مصر، ثاني أكبر بنك في القطاع المصرفي، سعر الفائدة 1% على حسابات أصحاب المعاشات الجاري بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.

وبحسب موقع البنك، فإن العائد انخفض إلى 13.75% بدلا من 14.75% ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لفتح الحساب من ألف جنيه.

تراجع العائد على حساب التوفير الجاري لأصحاب المعاشات يرجع إلى ارتباطه بسعر العائد لدى البنك المركزي يرتفع ويهبط حسب قرار المركزي.

خفض البنك المركزي سعر الفائدة 1% يوم الخميس للمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر إلى 19% للإيداع و20% للاقتراض.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خفض الفائدة بنك مصر أصحاب المعاشات البنك المركزي سعر الفائدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خبيرة إتيكيت تكشف أسرار نجاح عزومات رمضان
رمضان ستايل

خبيرة إتيكيت تكشف أسرار نجاح عزومات رمضان
هبوط أرضي.. إخلاء عقارين في مصر القديمة ونقل السكان إلى فنادق
أخبار مصر

هبوط أرضي.. إخلاء عقارين في مصر القديمة ونقل السكان إلى فنادق
"مؤشر خطر".. تعليق ناري من شوبير على قرار كاف بشأن مباراة الأهلي والجيش
رياضة محلية

"مؤشر خطر".. تعليق ناري من شوبير على قرار كاف بشأن مباراة الأهلي والجيش
عمرو سعد يطلق مبادرة لسداد ديون 30 غارما وغارمة
زووم

عمرو سعد يطلق مبادرة لسداد ديون 30 غارما وغارمة
من يحسم لقب "البطل الشعبي".. العوضي في مواجهة مع إمام وعمرو سعد ومصطفى
دراما و تليفزيون

من يحسم لقب "البطل الشعبي".. العوضي في مواجهة مع إمام وعمرو سعد ومصطفى

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسمياً .. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات