إعلان

قبل الحج 2026.. "السياحة": جاهزية كاملة للشركات وتطبيق "حج بلا حقيبة"

كتب : محمد أبو بكر

12:31 م 04/05/2026

الحج السياحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، أن شركات السياحة أنهت استعداداتها لموسم الحج لهذا العام، لا سيما مع قرب انطلاق أولى الرحلات خلال الأيام المقبلة.

وقال "عابد"، في تصريحات لمصراوي، إنه تم تسليم الحجاج البرنامج التفصيلي الذي يتضمن مواعيد السفر والعودة، وأماكن الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلًا عن الملصقات التي تحمل كافة بيانات الحج لوضعها على الحقائب.

وأضاف محمد عابد، أن الشركات ستنظم عددًا من الندوات الدينية والتوعوية للحجاج فور وصولهم إلى مقار إقامتهم بالمملكة العربية السعودية؛ لتعريفهم بالطريقة المثلى لأداء مناسك الحج، لافتًا إلى أن العديد من الشركات استعانت بدعاة ووعاظ لمرافقة الحجاج طوال فترة الموسم.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم وجبتين غذائيتين يوميًا لحجاج السياحة، والبالغ عددهم نحو 40 ألف حاج، خلال فترة إقامتهم بفنادق مكة والمدينة، إلى جانب توفير ثلاث وجبات يوميًا خلال فترة التواجد بالمشاعر المقدسة في منى وعرفات، فضلًا عن تقديم المياه والعصائر.

ولفت إلى أنه من المقرر انطلاق أولى رحلات الحج السياحي لهذا العام بعد غدٍ الأربعاء.

وشدد عضو غرفة شركات السياحة، على المواطنين، عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو الكيانات الوهمية.

"حج بلا حقيبة"| آلية جديدة للحج تُطبق لأول مرة في السعودية

تابع: سيبدء تطبيق ضوابط وتعليمات جديدة صادرة عن وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، تتضمن إطلاق خدمة مبتكرة تحمل اسم "حج بلا حقيبة"، والتي تُنفذ لأول مرة على مستوى حجاج جميع الدول الإسلامية خلال موسم الحج.

وأكد أن آلية العمل تشمل استلام الأمتعة في مطارات المغادرة، ثم نقلها عبر شركات الشحن إلى المطارات السعودية، وعلى رأسها مطارا جدة والمدينة المنورة، ليتم بعد ذلك توصيلها مباشرة إلى فنادق إقامة الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة قبل وصولهم.

وأوضح، فيما يتعلق بالحجاج المصريين، أن الخدمة ستتيح لهم شحن أمتعتهم مباشرة من مطارات السفر في مصر إلى فنادق الإقامة في مكة والمدينة، دون الحاجة لحملها أثناء الرحلة، على أن يتم إعادة شحنها إلى مصر بعد انتهاء مناسك الحج.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحج السياحي شركات السياحة حج بلا حقيبة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الاثنين
8 علامات تحذيرية في جسمك تشير إلى نقص فيتامينات خطير
نصائح طبية

8 علامات تحذيرية في جسمك تشير إلى نقص فيتامينات خطير
لأول مرة.. إطلاق استمارة لتسجيل الراغبين في تغطية جنازة وعزاء هاني شاكر
أخبار مصر

لأول مرة.. إطلاق استمارة لتسجيل الراغبين في تغطية جنازة وعزاء هاني شاكر
الأعلى للإعلام يحظر نشر مقاطع واقعة تحرش بتلميذة
أخبار مصر

الأعلى للإعلام يحظر نشر مقاطع واقعة تحرش بتلميذة
بعد تفشيه على متن سفينة سياحية.. ماذا نعرف عن فيروس "هانتا" القاتل؟
نصائح طبية

بعد تفشيه على متن سفينة سياحية.. ماذا نعرف عن فيروس "هانتا" القاتل؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قانون الأسرة للمسيحيين.. ننشر النص الكامل وأبرز الضوابط
مفاجآت قضية "هابي لاند".. ماذا حدث داخل مكتب المدير؟
طقس الـ 6 أيام.. الأرصاد: موجة انخفاض درجات الحرارة وشبورة ورياح نشطة