أكد محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، أن شركات السياحة أنهت استعداداتها لموسم الحج لهذا العام، لا سيما مع قرب انطلاق أولى الرحلات خلال الأيام المقبلة.

وقال "عابد"، في تصريحات لمصراوي، إنه تم تسليم الحجاج البرنامج التفصيلي الذي يتضمن مواعيد السفر والعودة، وأماكن الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلًا عن الملصقات التي تحمل كافة بيانات الحج لوضعها على الحقائب.

وأضاف محمد عابد، أن الشركات ستنظم عددًا من الندوات الدينية والتوعوية للحجاج فور وصولهم إلى مقار إقامتهم بالمملكة العربية السعودية؛ لتعريفهم بالطريقة المثلى لأداء مناسك الحج، لافتًا إلى أن العديد من الشركات استعانت بدعاة ووعاظ لمرافقة الحجاج طوال فترة الموسم.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم وجبتين غذائيتين يوميًا لحجاج السياحة، والبالغ عددهم نحو 40 ألف حاج، خلال فترة إقامتهم بفنادق مكة والمدينة، إلى جانب توفير ثلاث وجبات يوميًا خلال فترة التواجد بالمشاعر المقدسة في منى وعرفات، فضلًا عن تقديم المياه والعصائر.

ولفت إلى أنه من المقرر انطلاق أولى رحلات الحج السياحي لهذا العام بعد غدٍ الأربعاء.

وشدد عضو غرفة شركات السياحة، على المواطنين، عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو الكيانات الوهمية.

"حج بلا حقيبة"| آلية جديدة للحج تُطبق لأول مرة في السعودية

تابع: سيبدء تطبيق ضوابط وتعليمات جديدة صادرة عن وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، تتضمن إطلاق خدمة مبتكرة تحمل اسم "حج بلا حقيبة"، والتي تُنفذ لأول مرة على مستوى حجاج جميع الدول الإسلامية خلال موسم الحج.

وأكد أن آلية العمل تشمل استلام الأمتعة في مطارات المغادرة، ثم نقلها عبر شركات الشحن إلى المطارات السعودية، وعلى رأسها مطارا جدة والمدينة المنورة، ليتم بعد ذلك توصيلها مباشرة إلى فنادق إقامة الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة قبل وصولهم.

وأوضح، فيما يتعلق بالحجاج المصريين، أن الخدمة ستتيح لهم شحن أمتعتهم مباشرة من مطارات السفر في مصر إلى فنادق الإقامة في مكة والمدينة، دون الحاجة لحملها أثناء الرحلة، على أن يتم إعادة شحنها إلى مصر بعد انتهاء مناسك الحج.