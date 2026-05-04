نعى النجم محمد رمضان، أمير الغناء العربي المطرب الكبير الراحل هاني شاكر الذي وافته المنية أمس الأحد بعد صراع مع المرض.

محمد رمضان يعزي أسرة هاني شاكر بعد وفاته

ونشر رمضان، صورة هاني شاكر، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أتقدم بخالص التعازي لأهل وأحباب النجم الكبير هاني شاكر، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

موعد ومكان جنازة وعزاء هاني شاكر

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على هاني شاكر يوم الأربعاء ٦ من مايو عقب صلاة الظهر بمسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز في الشيخ زايد مدينة السادس من أكتوبر، على أن تقام مراسم الدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الواحات بالسادس من أكتوبر.

ويقام عزاء هاني شاكر يوم الخميس ٧ مايو بمسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز في الشيخ زايد.

