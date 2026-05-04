أعلن النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، وأمين تنظيم الجمهورية، موافقة الهيئة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

واستهل العطيفي حديثه بتوجيه تهنئة للقيادة السياسية وللقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء، وكذلك تحية لسواعد الجمهورية الجديدة بمناسبة عيد العمال.

وخلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن، أكد العطيفي أن مشروع القانون ليس تعديلًا تشريعيًا عابرًا، بل خطوة جادة نحو تعزيز دور هيئة التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لبناء الإنسان.

دعم برلماني لتعديلات التأمينات ومطالب بربطها بالتضخم

وأوضح أن مشروع القانون يحقق التوازن بين متطلبات العدالة التأمينية وضمان الاستدامة المالية.

وأشار العطيفي إلى أن حجم مسؤوليات هيئة التأمينات في ظل التحديات القائمة يتطلب التكاتف لدعم الهيئة لاسترداد المستحقات، مشيدًا بحذف التعديل الوارد على المادة 156 وإبقائها على أصلها بالقانون القائم، لتأتي متسقة مع نصوص المواد 17 و27 و128 من الدستور، ليتم ربط الزيادات بالتضخم.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إن الهيئة البرلمانية للحزب تطالب بتحسين أحوال أصحاب المعاشات، وتدعو الحكومة لتقديم رؤية لربط الحد الأدنى للمعاشات بالتضخم أسوة بالأجور والرواتب.

واختتم العطيفي كلمته بالقول: "نحن في الهيئة البرلمانية للحزب في ضهر أصحاب المعاشات، ونرى أن مشروع القانون جاء إنصافًا لأصحاب المعاشات ومتسقًا مع النصوص الدستورية".