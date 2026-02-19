يقع أصحاب المعاشات وكبار السن بشكل متكرر فريسة في يد المحتالين للسطو على حساباتهم البنكية بعد الإفصاح عن بياناتهم الخاصة بالبنك عبر الهاتف المحمول أو رسائل نصية.

ومن أحدث حالات السطو تعرض عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق لسرقة مبلغ من حسابه البنكي بعد إفصاحه عن بيانات خاصة به لمتصل أدعى أنه موظف بالبنك ويطلب منه معلومات لتحديث بياناته.

وجاء ذلك رغم تحذيرات البنوك للعملاء بعدم الإفصاح عن أية معلومات تخص حسابهم المصرفي وعدم التجاوب مع أي اتصال يدعي أنه موظف بنك مؤكدين أن موظفين البنوك لا يتصلون بالعملاء لطلب بياناتهم.

تعرف على خطوات حماية حسابك البنكي لتوخي الحذر والحيطة للسطو على أموالك من المحتالين:

لا تكشف مطلقا عن:

- كلمة سر تصلح لمرة واحدة يتم إنشاؤها من Secure Key الخاص بك لأي شخص.

- كلمة سر رسالة نصية قصيرة يتم إرسالها إلى تليفونك المحمول

- رقم تعريف شخصي لبطاقة مكون من ستة أرقام، بما في ذلك البنك أو الشرطة

- كلمة سر أو رموز خدمة الإنترنت البنكية.

- عدم ذكر تفاصيل شخصية لشخص الذي تتحدث إليه.

توخي الحذر:

- توخي الحذر من الأساليب غير المرغوب فيها عبر المكالمات التليفونية، لا سيما إذا طُلب منك تقديم معلومات شخصية.

- توخي الحذر من رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة غير المرغوب فيها التي تطلب منك تحديث أو التحقق من تفاصيلك الشخصية.

- توخي تفاصيل تسجيل الدخول إلى خدمة الإنترنت البنكي الشخصية أو تفاصيل الأمان، مثل كلمات سر/قيم Secure Key أو أرقام التعريف الشخصية للبطاقات الائتمانية/بطاقات الخصم.

- توخَ الحذر عند اتباع إرشادات الرد أو إكمال نموذج أو مستند مرفق برسالة البريد الإلكتروني أو النقر للوصول إلى موقع ويب للتحقق من حسابك.

- لا تفتح المرفقات أو تنقر على الروابط إذا كانت لديك شكوك أنها غير أصلية.

- لا تشارك تفاصيل الأمان الخاصة بك، مثل رقم التعريف الشخصي أو كلمات السر مع أي شخص مطلقًا.