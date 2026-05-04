انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 قروش و12 قرشًا، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 4-5-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

53.37 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر:

53.4 جنيه للشراء، و53.5 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

53.36 جنيه للشراء، و53.46 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

53.37 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

53.35 جنيه للشراء، و53.45 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.