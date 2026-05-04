سعر الدولار ينخفض لليوم الثاني مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 قروش و12 قرشًا، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 4-5-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
53.37 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر:
53.4 جنيه للشراء، و53.5 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
53.36 جنيه للشراء، و53.46 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
53.37 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
53.35 جنيه للشراء، و53.45 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.