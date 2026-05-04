أطلقت القوات الأمريكية، اليوم الإثنين، عملية واسعة لتوجيه السفن التجارية عبر مضيق هرمز، بقرار مباشر من الرئيس دونالد ترامب، في خطوة تهدف إلى تأمين حركة الملاحة الدولية.

بدء عملية توجيه السفن في هرمز

أوضح مسؤول أمريكي، أن هذه المهمة لا تُصنف ضمن عمليات المرافقة العسكرية التقليدية، بل تأتي كاستجابة لطلبات دولية مُلحة لفك الارتباط عن السفن العالقة في الممر المائي الاستراتيجي، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن".

وتأتي هذه التحركات الميدانية لتعكس إصرار واشنطن على استعادة التدفق الطبيعي للتجارة العالمية في ظل حالة الجمود التي شهدتها المنطقة مؤخرا.

استجابة لنداءات دولية واسعة

في غضون ذلك، أعلن الرئيس دونالد ترامب، عن انطلاق هذه الجهود، مؤكدا أن دولا من مختلف أنحاء العالم لا تشارك في النزاع القائم في الشرق الأوسط وجهت نداءات للولايات المتحدة للتدخل وتحرير سفنها المحتجزة أو العالقة في المضيق.

وأشار ترامب إلى أن بقاء هذه السفن حبيسة الممر الدولي بات يشكل عبئا على الاقتصاد العالمي، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية لاتخاذ قرار بالتحرك الميداني لضمان حرية العبور لجميع الأطراف المتضررة من الأزمة الراهنة.

دعم أمريكي للملاحة التجارية

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان رسمي، أنها ستوفر الدعم اللازم للسفن التجارية التي تسعى للمرور بحرية عبر هذا الممر التجاري الدولي الحيوي.

وشددت القيادة على أن دور القوات الأمريكية سيتمركز حول ضمان سلاسة الحركة وتوجيه الناقلات بعيدا عن مناطق التوتر بما يحفظ سلامة الأطقم والشحنات، حيث يعتبر هذا التحرك بمثابة تفعيل عملي لمشروع الحرية الذي تهدف واشنطن من خلاله إلى منع تحويل المضيق إلى ساحة للصراعات السياسية الضيقة.

تحذيرات إيرانية من خرق الهدنة

على الجانب الآخر، حذّر المسؤول الإيراني الرفيع إبراهيم عزيزي، من أن أي تدخل أمريكي في شؤون الملاحة داخل المضيق سيتم التعامل معه باعتباره "انتهاكا صارخا" لاتفاق وقف إطلاق النار القائم.

واعتبرت طهران، أن التحركات الأمريكية الأخيرة تُمثّل "تجاوزا" للتفاهمات الدبلوماسية التي جرت مؤخرا، محذّرة من تداعيات هذا التصعيد على استقرار المنطقة، حيث تأتي هذه التحذيرات الإيرانية لتضع عملية توجيه السفن الأمريكية أمام اختبار حقيقي في مواجهة التهديدات الميدانية.