لعملاء الأهلي البلاتينيوم.. البنك الأهلي يعلن عن شراكة جديدة مع شركتي ترابط لتكنولوجيا الاتصالات وماستر هولدنج

كتب : منال المصري

04:47 م 03/05/2026

البنك الأهلي يعلن عن شراكة جديدة مع شركتي ترابط ل

أعلن البنك الأهلي المصري عن شراكة جديدة مع شركتي “ترابط لتكنولوجيا الاتصالات” وماستر هولدنج” بهدف تقديم باقة متكاملة من الخدمات الإدارية والحكومية التي تسهل على عملاء الأهلي بلاتينم إنهاء جميع مطالباتهم الخاصة بالمصالح الحكومية، بالإضافة إلى خدمات السفر والسياحة المتكاملة من خلال تطبيق "NBE Platinum Concierge ".

قالت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن هذه الشراكة تأتي ضمن استراتيجية البنك لتعزيز تجربة العملاء ورفع مستوى الخدمات المتميزة المقدمة لهم، مع تقديم حلول عملية مبتكرة وسريعة تلبي احتياجاتهم اليومية والمهنية وتعزز تجربتهم المصرفية، إضافة إلى دمج الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء مع الخدمات السياحية والحكومية بما يضيف قيمة حقيقية لتجربة العميل ويعزز مكانة البنك في السوق.

أهداف شراكة البنك الأهلي

وأضاف كريم سوس رئيس التجزئة المصرفية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري أن هذه الشراكة تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة توفر الوقت والجهد، مع إدارة موحدة لكل الخدمات عبر تطبيق البنك الأهلي بلاتينوم “NBE Platinum Concierge”، بما يسهم في تسهيل تعاملات العملاء الحاليين وجذب عملاء جدد، موضحا أن هذه الشراكة تمثل نقلة نوعية في تقديم خدمات البنك تجمع كل الخدمات تحت مظلة واحد لتسهيل حياة العميل وضمان تجربة سلسة ومتميزة.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد عبد الدايم رئيس مجلس إدارة شركتي "ترابط لتكنولوجيا الاتصالات " و"ماستر ترافيل" عن اعتزازه بالشراكة مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية في مصر بقاعدة ضخمة من العملاء والتي تعتبر الأكبر على الإطلاق في القطاع المصرفي.

وأشار إلى أن ما تملكه الشركة من كوادر متخصصة وتقنيات متطورة لتقديم الخدمات المتكاملة والتي كانت محل فخر من كافة الجهات التي تتعامل معنا بما فيها مؤسسات الدولة.

وأضاف عبد الدايم أن الشركة حريصة على التعاون مع البنك الأهلي المصري لتقديم الأفضل دائما فيما يخص خدمات الإقامة ومتابعة الطلبات والتجديدات والإدارة الكاملة للحالة والمسار السريع وخدمات المطارات وأختام التسجيل بالمطار تسهيلا لحركات سفر العملاء.

وكذلك الخدمات الحكومية والجوازات والهجرة والجنسية، وتصاريح العمل وخدمات الأحوال المدنية بما يضمن سرعة ودقة إنجاز المعاملات، إضافة لتقديم خدمات سياحية متكاملة تشمل حجز الطيران والفنادق بأفضل الأسعار وأكفأ الخدمات كذلك المساعدة في الحصول على التأشيرات وتوفير خيارات عديدة ومتميزة للبرامج السياحية وخدمات النقل من وإلى المطارات والفنادق بمعايير جودة عالمية.

البنك الأهلي كارت بلاتينوم عملاء البنوك

