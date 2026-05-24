شهدت ماكينات الصراف الآلي في عدد من المناطق ازدحامًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، وزيادة احتياجات المواطنين للسيولة النقدية، ما أدى إلى تكرار نفاد الأموال من بعض الماكينات رغم تشغيلها بأقصى طاقتها.

وأرجعت مصادر مصرفية لمصراوي أسباب نفاذ بعض الماكينات من النقدية إلى الارتفاع الكبير في معدلات السحب، حيث يقبل المواطنون على سحب الأموال لتلبية متطلبات العيد، من شراء الأضاحي والملابس والسلع الغذائية، وهو ما يتسبب في ضغط غير مسبوق على الماكينات.

وأوضحت أن البنوك تقوم بالفعل بتغذية ماكينات الصراف الآلي أكثر من مرة يوميًا، مع إجراء صيانة دورية والتأكد من كفاءتها التشغيلية، إلا أن كثافة السحب تفوق أحيانًا معدلات التغذية، ما يؤدي إلى نفاد النقد بشكل سريع.

وأضافت المصادر أن تزامن هذه الفترة مع صرف المعاشات والرواتب الشهرية ساهم في زيادة الضغط على عمليات السحب، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وهو ما أدى إلى ظهور طوابير أمام بعض الماكينات، انتظارًا لإتمام عمليات السحب.

وأكدت أن البنوك تعمل على تعزيز كفاءة شبكات الصراف الآلي وزيادة عدد مرات التغذية اليومية خلال المواسم التي تشهد طلبًا مرتفعًا، مع متابعة مستمرة لضمان توافر السيولة وتخفيف حدة التكدس.

ونصحت المصادر المواطنين باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني كلما أمكن، لتقليل الضغط على الماكينات، خاصة في أوقات الذروة.