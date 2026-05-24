إعلان

زحام على ماكينات الصراف الآلي.. العيد والمعاشات يضغطان على السيولة النقدية

كتب : منال المصري

10:43 م 24/05/2026

زحام ماكينات الصراف الآلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت ماكينات الصراف الآلي في عدد من المناطق ازدحامًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، وزيادة احتياجات المواطنين للسيولة النقدية، ما أدى إلى تكرار نفاد الأموال من بعض الماكينات رغم تشغيلها بأقصى طاقتها.

وأرجعت مصادر مصرفية لمصراوي أسباب نفاذ بعض الماكينات من النقدية إلى الارتفاع الكبير في معدلات السحب، حيث يقبل المواطنون على سحب الأموال لتلبية متطلبات العيد، من شراء الأضاحي والملابس والسلع الغذائية، وهو ما يتسبب في ضغط غير مسبوق على الماكينات.

وأوضحت أن البنوك تقوم بالفعل بتغذية ماكينات الصراف الآلي أكثر من مرة يوميًا، مع إجراء صيانة دورية والتأكد من كفاءتها التشغيلية، إلا أن كثافة السحب تفوق أحيانًا معدلات التغذية، ما يؤدي إلى نفاد النقد بشكل سريع.

وأضافت المصادر أن تزامن هذه الفترة مع صرف المعاشات والرواتب الشهرية ساهم في زيادة الضغط على عمليات السحب، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وهو ما أدى إلى ظهور طوابير أمام بعض الماكينات، انتظارًا لإتمام عمليات السحب.

وأكدت أن البنوك تعمل على تعزيز كفاءة شبكات الصراف الآلي وزيادة عدد مرات التغذية اليومية خلال المواسم التي تشهد طلبًا مرتفعًا، مع متابعة مستمرة لضمان توافر السيولة وتخفيف حدة التكدس.
ونصحت المصادر المواطنين باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني كلما أمكن، لتقليل الضغط على الماكينات، خاصة في أوقات الذروة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

ماكينات الصراف الآلي المعاشات عيد الأضحى صرف المرتبات

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بيب جوارديولا يثير الجدل بسبب كلمة نابية في خطابه الأخير لجمهور السيتي
رياضة عربية وعالمية

بيب جوارديولا يثير الجدل بسبب كلمة نابية في خطابه الأخير لجمهور السيتي
اللحوم في العيد.. ما الكمية التي قد تضر بصحتك؟
نصائح طبية

اللحوم في العيد.. ما الكمية التي قد تضر بصحتك؟
لأول مرة في مصر.. خدمة لتحسين تغطية الإنترنت في غرف شقتك
اقتصاد

لأول مرة في مصر.. خدمة لتحسين تغطية الإنترنت في غرف شقتك
مي عز الدين تتألق في أحدث ظهور.. ورد رومانسي من زوجها أحمد تيمور (صور)
زووم

مي عز الدين تتألق في أحدث ظهور.. ورد رومانسي من زوجها أحمد تيمور (صور)
أحمد الفيشاوي يغازل حبيبته كاميلا فيونا.. والجمهور يعلق
زووم

أحمد الفيشاوي يغازل حبيبته كاميلا فيونا.. والجمهور يعلق

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان