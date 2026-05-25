انخفاض أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتب : آية محمد

12:22 م 25/05/2026

أسعار العملات العربية

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 25-5-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

لماذا انخفضت أسعار العملات اليوم؟

انخفضت أسعار العملات اليوم بعد تراجع سعر الدولار مدفوعًا بدخول مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية".

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.86 جنيه للشراء، و13.93 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.19 جنيه للشراء، و14.23 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 136.27 جنيه للشراء، بتراجع 1.75 جنيه، و138.7 جنيه للبيع، بتراجع 1.8 جنيه.

سعر الريال القطري: 13.24 جنيه للشراء، بتراجع 17 قرشًا، و14.34 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا.

سعر الدينار الأردني: 72.77 جنيه للشراء، بتراجع 94 قرشًا، و73.84 جنيه للبيع، بتراجع 97 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 165.32 جنيه للشراء، بتراجع 2.06 جنيه، و170.55 جنيه للبيع، بتراجع 2.13 جنيه.

