سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 25-5-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 60.75 جنيه للشراء، بزيادة 20 قرشًا، و60.97 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.
بنك مصر: 60.75 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و60.97 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.
بنك القاهرة: 60.49 جنيه للشراء، و60.78 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 60.75 جنيه للشراء، بزيادة 20 قرشًا، و60.97 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.
البنك التجاري الدولي: 60.8 جنيه للشراء، بزيادة 32 قرشًا، و61.01 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا.