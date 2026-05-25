ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 25-5-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 60.75 جنيه للشراء، بزيادة 20 قرشًا، و60.97 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.

بنك مصر: 60.75 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و60.97 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.

بنك القاهرة: 60.49 جنيه للشراء، و60.78 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 60.75 جنيه للشراء، بزيادة 20 قرشًا، و60.97 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 60.8 جنيه للشراء، بزيادة 32 قرشًا، و61.01 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا.