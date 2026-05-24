سعر اليورو يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

12:22 م 24/05/2026

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 24-5-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر اليورو اليوم؟

انخفض سعر اليورو اليوم بعد هبوط سعر الدولار بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 60.55 جنيه للشراء، بتراجع 83 قرشًا، و60.84 جنيه للبيع، بتراجع 87 قرشًا.

بنك مصر: 60.54 جنيه للشراء، بتراجع 84 قرشًا، و60.82 جنيه للبيع، بتراجع 89 قرشًا.

بنك القاهرة: 60.49 جنيه للشراء، بتراجع 89 قرشًا، و60.78 جنيه للبيع، بتراجع 93 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 60.55 جنيه للشراء، بتراجع 84 قرشًا، و60.84 جنيه للبيع، بتراجع 88 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 60.48 جنيه للشراء، بتراجع 1.03 جنيه، و60.79 جنيه للبيع، بتراجع 94 قرشًا..

