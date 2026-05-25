بنك أبوظبي الأول مصر يربح 6.5 مليار جنيه في 3 أشهر

حقق بنك أبوظبي الأول مصر صافي أرباح بقيمة 6.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقا لبيان للقوائم المالية اليوم.

ربح البنك من سعر الفائدة على القروض



وسجل البنك صافي الدخل من العائد بقيمة 7.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، محافظًا على مستويات أداء مستقرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ربح البنك من العمولات والرسوم



وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليصل إلى 700 مليون جنيه، مدفوعًا باستمرار نمو الأنشطة المصرفية المتنوعة وتعزيز الخدمات المقدمة للعملاء.

وقد قام البنك بسداد الضرائب المستحقة خلال الربع الأول بقيمة 2.3 مليار جنيه مصري وذلك في إطار التزامه بكافة الالتزامات الضريبية ومساهمته في الاقتصاد القومي.

وبلغ صافي القروض والتسهيلات الائتمانية 191.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، وارتفعت ودائع العملاء إلى 346.9 مليار جنيه.

ووصل إجمالي أصول البنك 533 مليار جنيه فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 68 مليار جنيه مصري.

وقال أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر: "تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 قوة نموذج أعمالنا والانضباط في تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية.

وأضاف "يواصل البنك تحقيق نمو مستدام عبر مختلف أنشطته الأساسية، مدعومًا بنشاط قوي للعملاء وكفاءة تشغيلية عالية وتنوع في الخدمات والمنتجات."

وأوضح "نحن مستمرون في دعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر من خلال تمويل القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز الشمول المالي، وتسريع التحول الرقمي، ونطمح إلى مواصلة البناء على مكانتنا القوية في السوق وتحقيق نمو مستدام يقدم قيمة حقيقية لعملائنا."

ووصل إجمالي شبكة فروعه إلى 74 فرعًا على مستوى الجمهورية.