ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الاثنين
كتب : آية محمد
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 25-5-2026، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.
بنك مصر:
52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيهًا للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك البركة:
52.25 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
52.26 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني:
52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.