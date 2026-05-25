ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الاثنين

كتب : آية محمد

09:50 ص 25/05/2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 25-5-2026، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.

بنك مصر:

52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيهًا للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.25 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

52.26 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:

52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

