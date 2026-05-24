سعر الدولار اليوم يواصل الانخفاض مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 55 و65 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 24-5-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟
انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، بتراجع 60 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر:
52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، بتراجع 60 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، بتراجع 60 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، بتراجع 60 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
52.25 جنيه للشراء، و52.35 جنيهًا للبيع، بتراجع 65 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
52.26 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع، بتراجع 56 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة:
52.25 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، بتراجع 55 قرشًا للشراء والبيع.
كريدي أجريكول:
52.26 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع، بتراجع 55 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، بتراجع 60 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
52.28 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع، بتراجع 65 قرشًا للشراء والبيع.