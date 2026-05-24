إعلان

سعر الدولار اليوم يواصل الانخفاض مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد

كتب : أحمد الخطيب

04:08 م 24/05/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 55 و65 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 24-5-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، بتراجع 60 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، بتراجع 60 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، بتراجع 60 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، بتراجع 60 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

52.25 جنيه للشراء، و52.35 جنيهًا للبيع، بتراجع 65 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.26 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع، بتراجع 56 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.25 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، بتراجع 55 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

52.26 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع، بتراجع 55 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، بتراجع 60 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.28 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع، بتراجع 65 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

لأول مرة في مصر.. خدمة لتحسين تغطية الإنترنت في غرف شقتك
اقتصاد

لأول مرة في مصر.. خدمة لتحسين تغطية الإنترنت في غرف شقتك
صلاح أساسيا في مباراة الوداع مع ليفربول أمام برينتفورد
رياضة عربية وعالمية

صلاح أساسيا في مباراة الوداع مع ليفربول أمام برينتفورد
السعودية تحدد اشتراطات ومواصفات منتجات الإحرام قبل موسم الحج
أخبار

السعودية تحدد اشتراطات ومواصفات منتجات الإحرام قبل موسم الحج
البحرين تقضي بالمؤبد على 9 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني
شئون عربية و دولية

البحرين تقضي بالمؤبد على 9 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني
إي آند تطلق عرض تجوال الحج وتكثف تواجدها داخل مطار القاهرة
اقتصاد

إي آند تطلق عرض تجوال الحج وتكثف تواجدها داخل مطار القاهرة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
الشعاب المرجانية ظهرت.. انحسار البحر بشواطئ جنوب سيناء 30 مترًا