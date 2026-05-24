انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 55 و65 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 24-5-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، بتراجع 60 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، بتراجع 60 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، بتراجع 60 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، بتراجع 60 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

52.25 جنيه للشراء، و52.35 جنيهًا للبيع، بتراجع 65 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.26 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع، بتراجع 56 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.25 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، بتراجع 55 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

52.26 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع، بتراجع 55 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، بتراجع 60 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.28 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع، بتراجع 65 قرشًا للشراء والبيع.