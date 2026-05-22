ارتفع في 4 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال أسبوع
كتب : آية محمد
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع
البنك الأهلي المصري: 14.05 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 14.05 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 14.05 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 14.02 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 14.05 جنيه للشراء، و14.09 جنيه للبيع.