ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 14.05 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 14.05 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 14.05 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 14.02 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 14.05 جنيه للشراء، و14.09 جنيه للبيع.