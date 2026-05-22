إعلان

فوكس نيوز: المحادثات بين إيران وأمريكا لا تزال مستمرة

كتب : وكالات

03:09 م 22/05/2026 تعديل في 03:24 م

المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ما زالت مستمرة، في وقت تشير فيه المعطيات إلى وجود حالة من التفاؤل الحذر بشأن احتمالات توصل الطرفين إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الشبكة أن إيران تواصل العمل على تعزيز نفوذها في محيط مضيق هرمز، في ظل تقارير تتحدث عن تحركات لإنشاء نظام جديد يتعلق بفرض رسوم عبور في المنطقة.

وأضافت أن الرئيس ترمب أكد رفضه فرض أي رسوم عبور في الممر المائي، مشددًا على أن مثل هذه الإجراءات غير مقبولة.

كما نقلت الشبكة عن ترمب تأكيده أنه لا يمكن السماح لإيران بتطوير سلاح نووي، محذرًا من أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءً حاسمًا للغاية إذا حدث ذلك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران مضيق هرمز ترامب الولايات المتحدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد ظهورها بالشعر الأشقر في مهرجان كان.. أجرأ إطلالات جورجينا المثيرة للجدل
الموضة

بعد ظهورها بالشعر الأشقر في مهرجان كان.. أجرأ إطلالات جورجينا المثيرة للجدل
هل يرحل معتمد جمال عن الزمالك بعد الفوز بالدوري؟
رياضة محلية

هل يرحل معتمد جمال عن الزمالك بعد الفوز بالدوري؟
"التوقيت غير مناسب".. تعليق مثير من ترامب حول حضور زفاف نجله (فيديو)
شئون عربية و دولية

"التوقيت غير مناسب".. تعليق مثير من ترامب حول حضور زفاف نجله (فيديو)
بسبب جثمان متوفى.. سكان في الكونغو يحرقون مستشفى متخصص لعلاج الإيبولا (فيديو)
شئون عربية و دولية

بسبب جثمان متوفى.. سكان في الكونغو يحرقون مستشفى متخصص لعلاج الإيبولا (فيديو)
كريم محمود عبدالعزيز وأصالة يتصدران التريند.. ما القصة؟
زووم

كريم محمود عبدالعزيز وأصالة يتصدران التريند.. ما القصة؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بالأرقام والتفاصيل.. كيف قفزت أسعار الأضاحي من 15 جنيهًا إلى 200 جنيه خلال 21 عامًا؟