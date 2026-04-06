ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 6-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
بنك مصر: 14.46 جنيه للشراء، بزيادة 5 قروش، و14.52 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.
بنك القاهرة: 14.46 جنيه للشراء، بزيادة 5 قروش، و14.52 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.
بنك الإسكندرية: 14.44 جنيه للشراء، و14.53 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 14.5 جنيه للشراء، و14.54 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.