ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 6-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

بنك مصر: 14.46 جنيه للشراء، بزيادة 5 قروش، و14.52 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

بنك القاهرة: 14.46 جنيه للشراء، بزيادة 5 قروش، و14.52 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

بنك الإسكندرية: 14.44 جنيه للشراء، و14.53 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 14.5 جنيه للشراء، و14.54 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.