سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات الأحد

كتب : أحمد الخطيب

05:15 م 05/04/2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و13 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 5-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا ارتفع سعر الدولار؟

يواجه الجنيه ضغوطا مفاجئة خلال أول شهر للحرب الأمريكية الإيرانية بسبب خروج جزئي للأجانب من أذون الخزانة المحلية وسط ارتفاع حالة عدم اليقين.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري

54.42 جنيه للشراء، و54.52 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر

54.42 جنيه للشراء، و54.52 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة

54.42 جنيه للشراء، و54.52 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية

54.42 جنيه للشراء، و54.52 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib 54.42 جنيه للشراء، و54.52 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:


54.47 جنيه للشراء، و54.57 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة:

54.4 جنيه للشراء، و54.5 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

54.42 جنيه للشراء، و54.52 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

54.43 جنيه للشراء، و54.53 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

54.47 جنيه للشراء، و54.57 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

