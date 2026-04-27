على خطي الأهلي ومصر.. بنك القاهرة يطرح شهادة بسعر فائدة 17.25%

طرح بنك القاهرة شهادة ادخار للعائد الثابت ذات أجل 3 سنوات بسعر فائدة 17.25% يصرف شهريا، وفقا ما قاله محمد ثروت رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك القاهرة لمصراوي.

كان بنكا مصر والأهلي المصري أعلن الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة 1.25% على الشهادات الثلاثية إلى 17.25% سنويا للعائد الشهري.

يأتي طرح البنوك الثلاثة الحكومية شهادات مرتفعة العائد بهدف جمع سيولة من السوق مقابل عائد مجزي للعملاء.

تسارع معدل التضخم إلى 15.2% خلال مارس من 13.4% في فبراير.