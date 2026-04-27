قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي والاستدامة، إن البنك المركزي يعمل حاليًا على إعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة للشمول المالي (2026–2030) قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري والتي ستعكس تطورات المرحلة وتحدياتها.

وأوضح لقمان خلال كلمته في المؤتمر الدولي للشمول المالي اليوم، أن الاستراتيجية الجديدة تركز بشكل أكبر على تعزيز الاستدامة المالية، وتحسين الصحة المالية للمواطنين، إلى جانب تعميق استخدام التكنولوجيا المالية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع.

وأكد لقمان أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي الجديدة تأني بعد انتهاء استراتيجية (2021–2025)، والتي شهدت تقدمًا ملموسًا منذ إطلاقها. ومع اقتراب انتهاء مدتها.