انخفض في بنكين.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

12:06 م 19/04/2026

سعر الريال السعودي

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 19-4-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.73 جنيه للشراء، و13.8 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.72 جنيه للشراء، و13.79 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.73 جنيه للشراء، و13.8 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.69 جنيه للشراء، و13.79 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي Cib: 13.76 جنيه للشراء، و13.8 جنيه للبيع.

سعر الريال بنك مصر البنك الأهلي المصري

فيديو قد يعجبك



الأبراج الأقل حظا خلال "كسوف القرن".. تحذيرات مالية وعاطفية
الأبراج الأقل حظا خلال "كسوف القرن".. تحذيرات مالية وعاطفية

صور.. سوريا تزيل اسم الشهيد عبد المنعم رياض من أحد شوارع حمص
صور.. سوريا تزيل اسم الشهيد عبد المنعم رياض من أحد شوارع حمص
خاص| من استئصال القولون إلى انتكاسة التنفس.. تفاصيل معاناة هاني شاكر الصحية
خاص| من استئصال القولون إلى انتكاسة التنفس.. تفاصيل معاناة هاني شاكر الصحية
قطع جثتها بمنشار.. إيداع المتهم بقتل سيدة بعين شمس مستشفى للصحة النفسية
قطع جثتها بمنشار.. إيداع المتهم بقتل سيدة بعين شمس مستشفى للصحة النفسية
توجيه رئاسي مهم بشأن مشروعات تحلية مياه البحر
توجيه رئاسي مهم بشأن مشروعات تحلية مياه البحر

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)