انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 19-4-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.73 جنيه للشراء، و13.8 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.72 جنيه للشراء، و13.79 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.73 جنيه للشراء، و13.8 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.69 جنيه للشراء، و13.79 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي Cib: 13.76 جنيه للشراء، و13.8 جنيه للبيع.