انخفض في بنكين.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 19-4-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
سعر الريال السعودي: 13.73 جنيه للشراء، و13.8 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.72 جنيه للشراء، و13.79 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.73 جنيه للشراء، و13.8 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.69 جنيه للشراء، و13.79 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي Cib: 13.76 جنيه للشراء، و13.8 جنيه للبيع.