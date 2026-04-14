بدعم صفقة الروم.. المركزي: صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يرتفع 55% في 6 أشهر

كتب : منال المصري

03:52 م 14/04/2026

البنك المركزي

أظهرت بيانات أداء ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي اليوم ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 55% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى 9.3 مليار دولار.

لماذا ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر؟

وأرجع التقرير ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى حصيلة صفقة علم الروم بالتعاون مع قطر.

قبل نهاية ديسمبر الماضي تسلمت مصر 3.5 مليار دولار من قطر مقابل تطوير أرض علم الروم المطلة على البحر الأحمر.

في 2024 وقعت مصر على أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير أرض رأس الحكمة المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

