أظهرت بيانات أداء ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي اليوم ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 55% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى 9.3 مليار دولار.

لماذا ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر؟

وأرجع التقرير ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى حصيلة صفقة علم الروم بالتعاون مع قطر.

قبل نهاية ديسمبر الماضي تسلمت مصر 3.5 مليار دولار من قطر مقابل تطوير أرض علم الروم المطلة على البحر الأحمر.

في 2024 وقعت مصر على أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير أرض رأس الحكمة المطلة على البحر الأبيض المتوسط.