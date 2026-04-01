لماذا هبط الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه اليوم؟ مصرفيون يجيبون

كتب : منال المصري

06:12 م 01/04/2026

سجل سعر الدولار اليوم انخفاضا مفاجئا مقابل الجنيه لأول مرة بعد العودة من إجازة عيد الفطر الأسبوع الماضي ليكسر موجة صعود عنيفة تسببت في ضغوط على العملة المصرية وتراجعها لأدنى مستوى.

بحسب بيانات البنك المركزي، عكس سعر الجنيه المصري اتجاهه الهابط بشكل مفاجئ اليوم مقابل الدولار ليصعد بنحو 96 قرشا إلى 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع للدولار صعودا من أدنى مستوى حيث وصل في بعض المرات قرب الـ 55 جنيها لكل دولار.

لماذا هبط سعر الدولار؟

قال رئيس بنك كبير ردا على سؤال "مصراوي"، إن الأجانب توقفوا عن البيع اليوم وهو ما ساهم في ارتفاع قيمة الجنيه بشكل مفاجئ مقابل الدولار.

وأوضح أن الضغوط على الجنيه تراجعت بشكل لافت اليوم بعد توقف تمويل خروج المستثمرين الأجانب وتحولهم من صافي بيع إلى دخول.
الأموال الساخنة

بحسب بيانات البورصة المصرية، سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب خلال مارس صافي بيع بنحو 6 مليارات دولار في أذون الخزانة المحلية (المعروفة باسم الأموال الساخنة) بسبب المخاوف من ارتفاع المخاطر غير المتوقعة للحرب الأمريكية الإيرانية.

بعد تحرير مصر سعر الصرف في مارس 2024 عاد المستثمرين الأجانب بقوة مجددا للاستثمار في أذون الخزانة المصرية حيث ضخوا خلال أول 19 شهرا من تحرير سعر الصرف 30 مليار دولار ليصل إجمالي الرصيد 45 مليار دولار.

هبوط الجنيه إلى 55 للدولار مغري للأجانب

وقال أحد المتعاملين في صناديق الدخل الثابت في إحد شركات الاستثمار إن الأجانب دخلوا للشراء اليوم في أذون الخزانة المصرية وسط إغراء الدخول على سعر جنيه ضعيف للغاية.

وأوضح أن سعر الجنيه المنخفض يعد جاذب للأجانب في ظل احتمالات عودته للارتفاع مجددا بعد تصريح دونالد ترامب بقرب انتهاء الحرب على إيران مما يساعدهم في تحقيق ربحية مرتفعة خلال خروجهم مجددا من فرق السعرين.

