حتى 1.3 جنيه.. سعر الدولار اليوم يتراجع مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأربعاء

كتب : آية محمد

05:06 م 01/04/2026

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 94 قرشًا و1.3 جنيه، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 1-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع، بتراجع 96 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع، بتراجع 96 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع، بتراجع 96 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع، بتراجع 96 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 53.5 جنيه للشراء، و53.6 جنيه للبيع، بتراجع 1.3 جنيه للشراء والبيع.

بنك البركة: 53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع، بتراجع 95 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع، بتراجع 98 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 53.6 جنيه للشراء، و53.7 جنيه للبيع، بتراجع 94 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني: 53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع، بتراجع 96 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 53.6 جنيه للشراء، و53.7 جنيه للبيع، بتراجع 1.2 جنيه للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

