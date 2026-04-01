حتى 1.3 جنيه.. سعر الدولار اليوم يتراجع مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأربعاء
كتب : آية محمد
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 94 قرشًا و1.3 جنيه، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 1-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع، بتراجع 96 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع، بتراجع 96 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع، بتراجع 96 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع، بتراجع 96 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 53.5 جنيه للشراء، و53.6 جنيه للبيع، بتراجع 1.3 جنيه للشراء والبيع.
بنك البركة: 53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع، بتراجع 95 قرشًا للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع، بتراجع 98 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 53.6 جنيه للشراء، و53.7 جنيه للبيع، بتراجع 94 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني: 53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع، بتراجع 96 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 53.6 جنيه للشراء، و53.7 جنيه للبيع، بتراجع 1.2 جنيه للشراء والبيع.