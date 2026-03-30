قفز 247% ليلامس 55 جنيها.. رحلة الدولار خلال 5 سنوات (رسم تفاعلي)

كتب : منال المصري

08:42 م 30/03/2026

الدولار

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 247% خلال آخر 5 سنوات مسجلا أعلى قمة قياسية بنهاية تعاملات البنوك اليوم.

قفز سعر الدولار من 15.76 جنيه في ديسمبر 2021 إلى نحو 54.6 جنيه بنهاية تعاملات اليوم تأثر بالتبعات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية وقبلها بالحرب الروسية الأوكرانية.

لماذا هوى الجنيه إلى أدنى مستوى؟

تسببت الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة في خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة ومنها مصر وسط ارتفاع المخاطر المرتفعة وحالة عدم اليقين.
مصراوي يقدم في "الرسم التفاعلي التالي" قفزة الدولار مقابل الجنيه خلال 5 سنوات

رحلة الدولار أسعار الدولار سعر الصرف حرب إيران الاقتصاد المصري

زوروا أوراقًا حكومية لبيع أرض سفارة خليجية.. تفاصيل محاكمة 9 محامين ورئيس
ترامب: مجتبى خامنئي مصاب بجروح خطرة للغاية
نقيب الفلاحين: سعر كيلو الطماطم سيعود إلى 10 جنيهات في هذا الموعد
"ملابس وقناع ساحرة" .. الداخلية تكشف ملابسات الفتاة التي أثارت الجدل بالفيوم
إيران: أي قرار لإنهاء الحرب سيكون وفقا لشروطنا
