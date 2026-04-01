قفزت تعاملات الإنتربنك للدولار في مصر بنحو 26.3% خلال أول شهر للحرب الأمريكية الإيرانية إلى نحو 9.35 مليار دولار خلال شهر مارس مقارنة بنحو 7.4 مليار دولار خلال فبراير.

الإنتربنك هي سوق داخلية بين البنوك المصرية يشرف عليها البنك المركزي لبيع وشراء الدولار لتلبية احتياجات التمويل.

لماذا ارتفعت تعاملات الإنتربنك؟

الارتفاع جاء وسط تزايد الخروج الجزئي للأجانب من أدوات الدين المحلية بفعل تصاعد مخاطر الحرب على المنطقة.

متوسط تعاملات الإنتربنك الأسبوعية المعتادة يتراوح بين 750 مليون دولار و1.2 مليار دولار.

4 ضغوط محلية وعالمية.. لماذا قفز سعر الدولار إلى مستوى تاريخي اليوم؟

خروج الأجانب

بحسب بيانات البورصة المصرية، سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب خلال أول شهر من الحرب الأمريكية الإيرانية صافي خروج بنحو 4.39 مليار دولار من أدوات الدين المصرية المعروفة باسم "الأموال الساخنة".

خلال الأسبوع الثالث للحرب عكس المستثمرين الأجانب اتجاههم إلى صافي دخول بنحو 3.57 مليار دولار، وسط توقعات حينها بقرب توقف الحرب وهو ما قلل من نطاق الخروج الذي تخطى 6 مليارات دولار في أول أسبوعين للحرب.

خلال أخر أسبوع في مارس عاد المستثمرين الأجانب للتخارج مجددا وسط تضارب التصريحات بين أمريكا وإيران بالتوصل لإتفاق لوقف الحرب.

تسبب ضغوط خروج بعض المستثمرين الأجانب في تراجع متوسط سعر العملة المصرية في بنوك مصر نحو 13.9% مقابل الدولار ليهبط إلى أدنى مستوى مسجلا 54.64 جنيه لكل دولار بنهاية تعاملات اليوم.

انخفاض تاريخي للجنيه

متوسط سعر العملة المصرية في بنوك مصر فقد نحو 13.9% مقابل الدولار ما يعادل نحو 6.67 جنيه خلال أول شهر للحرب الأمريكية الإيرانية ليقترب بنهاية أمس عند مستوى 55 جنيها.

ولكن مع بداية شهر أبريل قلل الدولار من مكاسبه وتراجع بنحو 1.1 جنيه اليوم بفضل دخول مستثمرين أجانب مع هدوء التوترات الجيوسياسية.

قفز 247% ليلامس 55 جنيها.. رحلة الدولار خلال 5 سنوات (رسم تفاعلي)