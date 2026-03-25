في إطار الاستعدادات الجارية لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا خلال شهر أبريل المقبل، أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم لضمان نجاح المنظومة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للأهالي.

وأضاف المحافظ أت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل نفذت برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لأخصائي المنافذ على مدار 4 أيام، يستهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية وتأهيلهم للتعامل مع المنظومة الجديدة وفق أحدث النظم والتطبيقات المعتمدة.

ويهدف التدريب إلى تعريف المشاركين بالسياسات والإجراءات الخاصة بتسجيل المنتفعين وإصدار بطاقات التأمين الصحي، إلى جانب إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تقديم خدمات دقيقة ومتميزة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز من جهود الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.