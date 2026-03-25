أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن تصعيد الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال استمرار عمليات القتل وتشديد الحصار يشكل تأكيداً واضحاً على قرار الاحتلال بتخريب مسار وقف إطلاق النار وجهود مجلس السلام.

وأضاف قاسم في بيان صحفي، أن القتل المستمر لسكان قطاع غزة وتشديد الحصار ومنع الإعمار يمثل امتداداً لحرب الإبادة الجماعية بوتيرة مختلفة.

وأوضح أن مواصلة الاحتلال خروقات اتفاق وقف إطلاق النار تستوجب من جميع الوسطاء والجهات الضامنة ممارسة ضغط فعلي على الاحتلال لوقف هذه الخروقات ورفع الحصار، بما يتيح للأطراف استكمال مسارات وقف إطلاق النار.