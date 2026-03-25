الطقس السيئ.. أمطار تضرب بورسعيد مع رفع حالة الطوارئ (فيديو وصور)

كتب : طارق الرفاعي

01:27 م 25/03/2026
    سقوط أمطار على بورسعيد ٢
    سقوط أمطار على بورسعيد٧_1
    سقوط أمطار على بورسعيد٣

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، هطول أمطار على مختلف الأحياء، تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد.

انتظام العمل بالمرافق الحيوية

وانتظم العمل في المرافق الحيوية بالمحافظة، خاصة كوبري النصر العائم ومرفق المعديات، دون تأثر بحالة الطقس، مع استمرار تقديم الخدمات، في الوقت الذي شهدت الطرق انتشارًا مكثفًا لرجال المرور لتيسير الحركة، فيما دفعت الأحياء بفرق ومعدات لرفع تجمعات مياه الأمطار والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

استمرار الملاحة بقناة السويس

كما انتظمت حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس، دون تأثر بالأحوال الجوية، ويواصل مينائي شرق وغرب بورسعيد أعمال شحن وتفريغ السفن بصورة طبيعية.

رفع حالة الطوارئ بالمحافظة

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، قد أعلن رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية، لمواجهة تداعيات الطقس السيئ وضمان سلامة المواطنين.

