شاركت الفنانة رنا رئيس جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا رومانسية تجمعها بزوجها رجل الأعمال يسري علي.

ونشرت رنا الصور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأسود.

تفاعل الجمهور على الصور

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "ما شاء الله قمرات"، "ربنا يخليكوا لبعض"، "القمر بتاعتنا"، "ربنا يحميكوا"، "أحلى كابل".

مشاركة رنا رئيس في مسلسل "سوا سوا"

وظهرت رنا رئيس كضيفة شرف ضمن أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "سوا سوا"، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني 2026، على شاشة mbc مصر ومنصة شاهد

أبطال مسلسل "سوا سوا"

شارك في بطولة العمل أحمد مالك، هدى المفتي، شريف دسوقي، أحمد عبد الحميد، ونهى عابدين. المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد.

مشاركة رنا رئيس في دراما رمضان

يُذكر أن رنا رئيس شاركت في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، إنجي المقدم، ومنة فضالي، ومن إخراج محمد سامي.



