ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 60.44 جنيه للشراء، بزيادة 2.19 جنيه، و60.78 جنيه للبيع، بزيادة 2.08 جنيه.

بنك مصر: 60.44 جنيه للشراء، بزيادة 2.34 جنيه، و60.78 جنيه للبيع، بزيادة 2.27 جنيه.

بنك القاهرة: 60.28 جنيه للشراء، بزيادة 2.03 جنيه، و60.61 جنيه للبيع، بزيادة 1.91 جنيه.

بنك الإسكندرية: 60.31 جنيه للشراء، بزيادة 2.05 جنيه، و60.65 جنيه للبيع، بزيادة 1.94 جنيه.

البنك التجاري الدولي: 60.4 جنيه للشراء، بزيادة 2.15 جنيه، و60.75 جنيه للبيع، بزيادة 2.04 جنيه.