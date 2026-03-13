سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع
كتب : آية محمد
ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع
البنك الأهلي المصري: 60.44 جنيه للشراء، بزيادة 2.19 جنيه، و60.78 جنيه للبيع، بزيادة 2.08 جنيه.
بنك مصر: 60.44 جنيه للشراء، بزيادة 2.34 جنيه، و60.78 جنيه للبيع، بزيادة 2.27 جنيه.
بنك القاهرة: 60.28 جنيه للشراء، بزيادة 2.03 جنيه، و60.61 جنيه للبيع، بزيادة 1.91 جنيه.
بنك الإسكندرية: 60.31 جنيه للشراء، بزيادة 2.05 جنيه، و60.65 جنيه للبيع، بزيادة 1.94 جنيه.
البنك التجاري الدولي: 60.4 جنيه للشراء، بزيادة 2.15 جنيه، و60.75 جنيه للبيع، بزيادة 2.04 جنيه.