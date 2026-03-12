ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 45 و60 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 12-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.39 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع، بزيادة 47 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 52.44 جنيه للشراء، و52.54 جنيه للبيع، بزيادة 52 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 52.39 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع، بزيادة 47 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.44 جنيه للشراء، و52.54 جنيه للبيع، بزيادة 52 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 52.45 جنيه للشراء، و52.55 جنيه للبيع، بزيادة 49 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 52.35 جنيه للشراء، و 52.45 جنيه للبيع، بزيادة 45 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بزيادة 60 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 52.39 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع، بزيادة 47 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 52.39 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع، بزيادة 45 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بزيادة 45 قرشًا للشراء والبيع.

