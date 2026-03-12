صافي أرباح "ڤاليو" تقفز بـ81% إلى 764 مليون جنيه خلال 2025

حققت ڤاليو، العاملة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، قفزة في صافي الربح بنسبة 81% ليصل إلى 764 مليون جنيه.

كما ارتفعت القيمة الإجمالية للمبيعات (GMV) بنسبة 50% ليصل إلى 24.5 مليار جنيه، مدعوماً بالطلب القوي على مجموعة منتجاتها المتنوعة، وارتفع إجمالي عدد المعاملات بنسبة 113% ليصل إلى 8.7 مليون معاملة خلال العام.

وقد حافظت ڤاليو على حصة سوقية تبلغ 23% ونسبة منخفضة للقروض المتعثرة (NPL)بلغت %0.98، مما يعزز ريادتها التنافسية في سوق التكنولوجيا المالية في مصر.

متوسط القيمة السوقية لفاليو

على الصعيد التشغيلي، تابعت ڤاليو نموها الإيجابي عبر جميع المؤشرات الرئيسية. فقد زاد متوسط القيمة الإجمالية للمبيعات (GMV) بنسبة 48% ليصل إلى 67.1 مليون جنيه، بينما بلغ عدد المعاملات اليومية نحو 24 ألف معاملة، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 113%.

كما ارتفع معدل تكرار المعاملات لكل عميل بنسبة 82% ليصل إلى 16.6 مرة، مما يدل على تزايد الاعتماد على ڤاليو كخيار مفضل للدفع. يعود هذا النمو إلى اتباع الشركة لنهج حذر في إدارة المخاطر ومعايير اكتتاب صارمة، مما سمح لها بالتوسع السريع مع المحافظة على جودة محفظتها الائتمانية.

أرباح مستدامة

قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، إن عام 2025 يمثل محطة فارقة في مسيرة ڤاليو، ليس فقط لكونه أول عام مالي كامل لنا كشركة مدرجة في البورصة المصرية، بل لكونه دليلاً قاطعاً على قدرة نموذج أعمالنا على التوسع وتحقيق الأرباح بشكل مستدام.