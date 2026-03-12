ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 12-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 13.92 جنيه للشراء، بزيادة 17 قرشًا، و13.99 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا.

بنك مصر: 13.92 جنيه للشراء، بزيادة 17 قرشًا، و13.99 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا.

بنك القاهرة: 13.88 جنيه للشراء، و13.95 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.92 جنيه للشراء، و13.96 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.94 جنيه للشراء، و13.98 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.