سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأربعاء في 10 بنوك

آية محمد

03:56 م 25/02/2026

سعر الدولار

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و25 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاأربعاء 25-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.88 جنيه للشراء، و47.98 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.88 جنيه للشراء، و47.98 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.89 جنيه للشراء، و47.99 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.88 جنيه للشراء، و47.98 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.88 جنيه للشراء، و47.98 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.88 جنيه للشراء، و47.98 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.12 جنيه للشراء، بزيادة 23 قرشًا، و48.22 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا.

