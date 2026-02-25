بزيادة 39%.. البنك الأهلي الكويتي يربح 5.3 مليار جنيه خلال 2025

أعلن البنك الأهلي الكويتي مصر ارتفاع صافي الأرباح 39% خلال 2025 إلى نحو 5.3 مليار جنيه في مقارنةً بـ 3.8 مليار جنيه في 2024 وذلك بعد استبعاد فروق التقييم.

كما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 29% خلال 2025 على أساس سنوي إلى 8.4 مليار جنيه مقارنة بـ 6.5 مليار جنيه مصري في 2024، وفق بيان البنك اليوم.

وزاد إجمالي الأصول بنسبة 26% خلال 2025 إلى 178.1 مليار جنيه مقارنة بـ 141.6 مليار جنيه بنهاية 2024.

وزاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 18 % إلى 141 مليار جنيه خلال 2025 مقابل 119.9 مليار جنيه في 2024.

كما زادت محفظة القروض بنسبة 26% إلى 87.6 مليار جنيه مقارنة بـ 69.3 مليار جنيه بنهاية عام 2024. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.31% في نهاية 2025 مقارنة بـ مقارنة بـ 1.74 % في نهاية ديسمبر 2024.