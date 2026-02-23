ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 23-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 56.22 جنيه للشراء، بزيادة 26 قرشًا، و 56.56 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا.

بنك مصر: 56.24 جنيه للشراء، بزيادة 31 قرشًا، و56.57 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا.

بنك القاهرة: 56.24 جنيه للشراء، بزيادة 20 قرشًا، و56.57 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 56.21 جنيه للشراء، بزيادة 26 قرشًا، و56.55 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 56.24 جنيه للشراء، بزيادة 29 قرشًا، و56.59 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا.

