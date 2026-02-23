إعلان

ارتفع في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتب : ميريت نادي

12:22 م 23/02/2026

سعر اليورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 23-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 56.22 جنيه للشراء، بزيادة 26 قرشًا، و 56.56 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا.

بنك مصر: 56.24 جنيه للشراء، بزيادة 31 قرشًا، و56.57 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا.

بنك القاهرة: 56.24 جنيه للشراء، بزيادة 20 قرشًا، و56.57 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 56.21 جنيه للشراء، بزيادة 26 قرشًا، و56.55 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 56.24 جنيه للشراء، بزيادة 29 قرشًا، و56.59 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا.

أقرا أيضا:

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم الاثنين

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر اليورو اليورو البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة بنك الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

منها حكم تذوق الطعام.. 4 أحكام تهم المرأة في رمضان
جنة الصائم

منها حكم تذوق الطعام.. 4 أحكام تهم المرأة في رمضان

بالرقم القومي.. كيف تستعلم عن الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
اقتصاد

بالرقم القومي.. كيف تستعلم عن الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين
"الأول عربيا".. الدوري المصري يتفوق على السعودي بفارق كبير
رياضة محلية

"الأول عربيا".. الدوري المصري يتفوق على السعودي بفارق كبير
المركزي المصري يتوقع تراجع التضخم السنوي إلى 12% خلال 2025-2026
أخبار البنوك

المركزي المصري يتوقع تراجع التضخم السنوي إلى 12% خلال 2025-2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان