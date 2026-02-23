إعلان

قفزة تاريخية لتحويلات المصريين في الخارج إلى 41.5 مليار دولار خلال 2025

كتب : منال المصري

01:19 م 23/02/2026

تحويلات المصريين بالخارج

قفزت تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج 40.5% خلال عام 2025 على أساس سنوي (يناير إلى ديسمبر) إلى نحو 41.5 مليار دولار مسجلة مستوى تاريخي.

وبحسب بيانا للبنك المركزي المصري اليوم، فإن التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 (الفترة يوليو/ديسمبر 2025) ارتفعت 29.6% على أساس سنوي إلى نحو 22.1 مليار دولار.

على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر ديسمبر 2025 24% على أساس سنوي إلى نحو 4 مليارات دولار وهو أعلى مستوى شهري تاريخي.

